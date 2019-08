– Høstens valg blir et verdivalg

Partileder Jonas Gahr Støre mener valget til høsten blir et verdivalg. – Jeg tror det gjør det mer enn før, sier Gahr Støre. Han var med under valgkampåpningen til Møre og Romsdal Arbeiderparti i Ålesund tirsdag. Partiet risikerer å miste en rekke av kommunene der de har ordføreren i dag. – Dette med sterkere fellesskap er veldig verdiforankret. Vi tar også valg om at fellesskapet har ansvar for eldreomsorgen, for å sikre at barna får en god skolefritidsordning og da må vi også være villig til å betale for det. Høyresiden har andre syn på privatisering, kommersialisering og å krympe fellesskapet. Det tror jeg vi får tydeligere frem i dette valget, sier Gahr Støre.