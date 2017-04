– Holder oss unna sentrum

Like før klokka 15 fredag kjørte en lastebil inn i kjøpesenteret Åhlens City i Stockholm i Drottninggatan. Politiet bekrefter at tre personer er døde og at åtte er skadde, ifølge SVT.

Christian Giske fra Ålesund var på jobb på Karolinska Universitetssjukhuset da han fikk vite om hendelsen. Det første han gjorde etter å ha snakket med kona og barna sine var å ringe hjem til foreldrene i Ålesund og si at de var trygge.

Christian Giske har bodd i Stockholm siden 2002. Foto: Privat

– Jeg vet at de leser aviser og jeg ville ikke at de skulle bli urolige, sier han.

Prøver å leve som normalt

Han og familien bor tjue minutter gåavstand fra Drottninggatan og Giske sier at de holder seg oppdatert på det som skjer via tv.

– Vi prøver nå å leve som normalt og holder oss unna store folkemengder til vi vet mer om hendelsen og bakgrunnen, sier han.

– Skal ikke få ta fra oss tryggheten

Giske har bodd i Stockholm siden 2002 og sier at etter at en mann kjørte inn i en folkemengde i Gamla Stan i 2003 og terroren i London så må man være forberedt på at ting kan skje overalt.

– I nærområdene rundt oss som bor et lite stykke unna så kjenner vi ikke på utrygghet, men dette er sikkert forskjellig fra person til person.

Han vet at familien deres i Stockholmsområdet ikke er rammet, men vet ikke om det er andre de kjenner som er berørt av hendelsen.

– Vi vil nå gjøre det vi gjør til vanlig. Det så vi at de gjorde i London. Man nektet dem som gjorde det å få påvirke friheten deres. De fikk ikke tilfredsstillelsen av at folk holdt seg hjemme, sier han.