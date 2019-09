– Høg risiko og låg avkastning

Norske verft må ta ein for høg risiko når dei bygger nye skip. Det seier finansdirektør Ola Beinnes Fosse i Kleven. I går blei det klart at selskapet har fått på plass ein avtale som sikrar vidare drift ved verftet. Fosse seier verftsbransjen er ei næring der risikoen er stor i forhold til avkastninga. – I det siste har det vore veldig negativ avkastning. Så det må gjerast noko med dette. Ein må sjå på prosessar for korleis vi kan bygge meir effektivt, seier Fosse.