– Helseplattforma må kome på nynorsk

Landsmøtet i Noregs Mållag vedtok i helga ei fråsegn der dei krev at helseplattforma må kome på nynorsk.

– Helse Midt-Noreg er i ferd med å innføre Helseplattforma utan at den er tilgjengeleg på nynorsk. Helseføretaka er underlagt språklova og lyt følgje henne, skriv dei i ei pressemelding.

Dei vektlegg at korrekt og forståeleg kommunikasjon i helsevesenet er viktig, både internt og i møte med brukarane.

– Å kunne bli møtt med og bruke sitt eige språk skaper nærleik og tillit. Det er ei kvalitetssikring av kommunikasjonen. Difor må Helseplattforma finnast på nynorsk. Landsmøtet i Noregs Mållag stør Volda kommune sitt krav om at plattforma må vere tilgjengeleg på nynorsk før ho blir tatt i bruk, og legg til grunn at Helse Midt-Noreg syter for at det blir varetatt før vidare utrulling, meiner Noregs Mållag.