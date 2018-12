– Helseføretaket får for lite

Styremedlem i Helse Midt-Noreg, Ivar Østrem, går inn for at Helse Midt-Noreg skal overføre meir pengar til Helse Møre og Romsdal, skriv Sunnmørsposten. Helse Møre og Romsdal skal kutte nesten ein halv milliard i drifta dei komande tre åra, medan Helse Midt-Noreg har 3,5 milliardar på konto. Østrem er kritisk til modellen Helse Midt-Noreg brukar når dei skal fordele pengane mellom helseføretaka og meiner Helse Møre og Romsdal får for lite.