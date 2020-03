– Helseføretaket braut lova

Helse Møre og Romsdal braut lova i samband med behandlinga av ein psykisk sjuk mann på Nordmøre. Det slår Fylkeslegen fast. I mars i fjor forsøkte mannen å drepe sin eigen far med kniv i Averøy, då han var heime på permisjon. Fylkeslegen slår fast at det å gje han permisjon var klart uforsvarleg, og at helsepersonell ikkje hadde kartlagt risikoen for at han kom til å ty til vald. Mannen blei i haust dømd til psykisk helsevern.