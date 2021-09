– Hellesylt er nøkkelen

Frp-politikar Frank Sve meiner det blir avgjerande å få på plass ein korridor for cruisebåtar inn til Hellesylt. Dette krev dispensasjon fordi Stortinget har vedtatt krav om nullutslepp for turistskip og ferjer i verdsarvfjordane seinast innan 2026. – Men Hellesylt er nøkkelen for å løyse Geiranger sine utfordringar, meiner den påtroppande stortingsrepresentanten.