– Heimreisa er ein smitterisiko

Fleire kommunar i fylket oppmodar no også pårørande og andre som har vore i såkalla «grøne» land i ferien, om å vente i ti dagar før dei besøker eldre og sjuke ved helseinstitusjonar. Alle som har vore på besøk i «raude » land må i ti dagars karantene. Fungerande fylkeslege, Eirin Steinsvik, seier dette er i tråd med nye nasjonale retningsliner, og vektlegg at grøne land ikkje nødvendigvis er smittefrie. – Det er også viktig å vere klar over at sjølve heimreisa er ein smitterisiko, seier Steinsvik.