– Har vært en rar stemning i byen

Ansvarlig redaktør i Romsdals Budstikke deltok på Debatten i kveld. Han ble spurt om hvordan Molde-folk har reagert på Torgeir Dahls uttalelser. – Det har vært en rart stemning i byen de her to dagene. Med en gang etter utspillet fikk mange reaksjoner fra venner/bekjente fra Østlandet som reagerte sterkt. Det tror jeg også mange i Molde gjorde, og jeg tro mange i Molde følte et behov for å distansere seg fra uttalelsene til byens ordfører, sier ansvarlig redaktør i Romsdals Budstikke, Ole Bjørner Loe Welde.