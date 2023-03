– Har tatt noen steg

Fredrik Aursnes er på kort tid blitt nøkkelspiller i et av de beste og mest severdige lagene i Europa. Har han tatt steg, eller har vi fulgt for dårlig med? – Jeg har vel tatt noen steg, ja. Jeg spiller selvfølgelig med bedre spillere på et godt lag, og da ser jeg kanskje også litt bedre ut. Men jeg tror at jeg har utviklet meg, og det er gøy å være med på, sier Benfica-spilleren til NTB. – Det har ikke blitt så veldig mange mål eller assist, men jeg prøver å bidra offensivt så godt jeg kan, og spesielt når jeg spiller i en kantrolle. Kanskje blir mitt neste steg å bidra med flere målpoeng, sier han.