– Har kjempet lenge for dette

Politiets fellestjenester har tildelt Herøy kommue byggekontrakt for å bygge nytt lensmannskontor for Herøy og Sande. Lensmannskontoret skal bygges rett bak rådhuset i Fosnavåg. Ordføer i Herøy, Arnulf Goksøyr, sier at dette er noe de har kjempet lenge for. – Dette er utrolig viktig for oss. Vi har kjempet lenge for å få dette på plass, sier han.