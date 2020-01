– Har ikkje noko val

Tidlegare stortingsrepresentant for Frp frå Møre og Romsdal, Oscar Grimstad, meiner det var heilt naudsynt for partiet å trekke seg frå regjeringa. – Så lenge vi ikkje får gjennomslag for våre saker, men må tape på denne måten, har vi ikkje noko val, seier Grimstad. I tillegg synest han det var viktig å vere klare på at Solberg bør styre vidare, fordi at å trekke seg til fordel for ein Ap-regjering, ikkje vil bli forstått av veljarane.