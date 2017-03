– Har gjort en vill jobb

Sist helg kom Tingvoll-jenta inn til en 41. plass i et verdenscuprenn i jaktstart for kvinner i Finland.

Veldig fornøyd

– Jeg er veldig fornøyd med at jeg kom med ut i sporet på en verdenscuprunde denne sesongen, sier Synnøve Solemdal.

Det så ganske mørkt ut for konkurranser i høst og vinter, særlig når jeg fikk påvist borrelia i slutten av november, forteller hun. Det har vært et mål å få konkurrere og prøve meg mot de andre, blant annet med tanke på neste sesong, sier Synnøve.

– Hvordan har du klart å holde på treningsmotivasjonen i denne perioden?

​ – Jeg trente veldig lite når jeg var syk og var veldig sliten og slapp, men det er skiskyting jeg har mest lyst til å holde på med, så det har motivert meg. Dessuten har jeg merket at kroppen fungerer, så da har jeg aldri vært i tvil om at jeg vil bygge meg opp igjen, sier 27-åringen. Men hun legger ikke skjul på at det har vært en veldig stor tålmodighetsprøve.

Har vært en vill jobb

Synnøve Solemdal skal gjøre alt for å komme opp på seierspallene i skiskyting neste sesong Foto: Dieter Nagl / AFP

Synnøve driver nå med opptrening hjemme. Det har vært en «helt vill» jobb, men når du vet at det er dette livet du har lyst å leve, så vet du at det er verdt å kjempe for, sier hun.

– Jeg håper å kunne være på plass på seierspallene rundt om neste sesong.

Men først er det NM i skiskyting i 22–26. mars på Skillevollen i Mo i Rana.