– Har gjort det dei har blitt pålagt

Det er bystyret i Ålesund som har pålagt eigedomsselskapet i kommunen å starte arbeidet med fornying av Kolvikbakken ungdomsskule innan utgangen av 2019, det seier styreleiar i selskapet, Henriette Bryn. Forvirring rundt rehabilitering eller nybygg har skapt uro, og styret i Ålesund kommunale eigedomsselskap, ÅKE, har fått kritikk for dårleg informasjon, og for å ha flytta elevane ut for tidleg. Men dei har berre gjort det bystyret har bedt om, seier Bryn. – Uansett rehabilitering eller nybygg så måtte ein ha tømt bygget, og då er det betre at det skjer i løpet av ein sommar, seier ho.