– Har full tillit til fylkesmannen

Odd Arve Orten har full tillit til at fylkesmannen vil gjennomføre en grundig prosess når han skal ta stilling til framtida for øyene i Sandøy. Orten har stått i bresjen for innbyggerne på Orta, Sandøya og Ona som ha søkt om å få bytte kommune fra Sandøy til Aukra. Sandøy kommune skal bli en del av nye Ålesund kommune, men øyfolket føler seg som romsdalinger og vil derfor bli en del av Aukra. I dag var første møtet med fylkesmannen, og Orten er fornøyd med møtet.