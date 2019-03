– Har erkjent å ha stukket med kniv

Mannen i 20-årene som er siktet for å ha knivstukket sin egen far på Averøya fredag ettermiddag, har erkjent å ha begått handlingen. Det sier politiadvokat Laura Havdal til NRK. Mannen blir fremstilt for varetekt på mandag. Faren som er i 50-årene ble sendt til St.Olavs Hospital i Trondheim, og tilstanden er alvorlig, men stabil. Det er gjennomført avhør av siktede og vitner, men Havdal vil ikke si noe om hendelseforløp og mulig motiv. Kniven som ble brukt, er ikke funnet.