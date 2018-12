– Har en drøm om at det er mulig

– Vi har som visjon å ha nullutslipp på strekningen mellom Bergen og Kirkenes og da er dette et viktig steg i den retningen, sier Arild Myrvoll, administrerende direktør i Havila kystruten. Havyard i Herøy får 104 millioner kroner i statlig støtte til et prosjekt med hydrogendrift av Havila Kystruta. Prosjektet skal gi utslippsfri drift i verdensarvfjorden og i deler av den ordinære ruta for den nye Kystruta, gjennom å kombinere batteri og hydrogendrift.

Konsernsjef Geir Johan Bakke i Havyard (bildet) sier pengene kommer godt med. – Vi skal forske, utvikle og undersøke om dette er mulig. I dag vet vi ikke om det er det, men vi har en drøm om at det skal være mulig, og da tror jeg at vi skal få det til, sier Bakke.