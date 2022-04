– Har det etter forholdene bra

Ronald Dyb, en av eierne av fiskebåten «Veidar» sier at deler av mannskapet på 22, rundt 16, allerede er på vei hjem. Det var sent i går kveld at det oppstod en brann i båten, som da låg nord for Røst ytterst i Lofoten.

– De er trøtte og sultne og det har vært litt av en opplevelse, men de har det etter forholdene bra, sier Dyb

En person var på ett tidspunkt innlagt på sykehus til observasjon, men denne personen skal nå ha blitt utskrevet, ifølge Dyb. Utover dette er det så langt ikke meldt om at andre har blitt fysisk skadet. De siste som ble fraktet av fiskebåten skal nå være på vei til Leknes. Det er så langt usikkert hvor lenge de blir værende der.