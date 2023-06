– Har betre ordningar allereie

Senterpartiet seier NEI til forslaget frå MDG om å innføre eit nasjonalt månadskort i kollektivtrafikken til 499 kroner. Stortingsrepresentant Geir Inge Lien hevdar dette kostar seks milliardar kroner, og at dette blir for dyrt. Han meiner fylka bør styre kollektivtrafikken i sine område, og at for eksempel Møre og Romsdal har betre ordningar for enkelte grupper allereie.