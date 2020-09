– Har ansvar for å følgje opp

Forutsetnadene for eit fellessjukehus blir punktert i den nye rapporten som Bunadsgeriljaen har bestilt. Det seier Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson for Senterpartiet. I rapporten står det blant anna at det er 1-2 milliarder kroner å spare på to sjukehus mot eitt, og at Helse Møre og Romsdal må spare 500 årsverk før innflytting til nytt fellessjukehus. Toppe meiner politikarane har eit ansvar for å følgje opp rapporten og be om svar helseføretaket. – Vi kan ikkje politisk stå og sjå på når vi får så kraftige signal frå forskarhald som seier at prosjektet ikkje er økonomisk berekraftig, seier Toppe.