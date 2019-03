– Håpløs situasjon

Det er usikkert når hurtigbåten mellom Kristiansund og Trondheim er i drift igjen. Alle hurtigbåtavganger til og fra Edøya i Smøla er innstilte etter at hurtigbåten kolliderte med kaia på Edøya på lørdag. – Vi jobber med Møre og Romsdal fylke for å finne løsninger på det, sier Smøla-ordfører Roger Osen (bildet). – Vi må ha hurtigbåt. Vi er avhengig av det. Det er mange som er dagpendlere til og fra Kristiansund, og det er mange skoleelever, så det er en håpløs situasjon som ikke kan vedvare for lenge, sier han. Direktør i FosenNamsos Sjø Grete Fuglem Tennås sier de holder på å granske hva som har skjedd. – Det er foreløpig usikkert når kaia er ferdig reparert og hurtigbåten blir i drift igjen, sier hun. De reisende må i mellomtiden ta buss.