– Håper folk får opp øynene

Sauebonde Hilmar Kleppe på Frei er veldig glad for at kjente personer fremsnakker norsk sauekjøtt. NRK-dokumentaren i går kveld - Matsjokket - dokumenterte at hundrevis av tonn sauekjøtt stues vekk på lager og bli dyrefôr eller må kastes. Kjendisparet Gry Molvær Hivju og Kristofer Hivju, sammen med mesterkokk Christer Rødseth, framsnakket sauekjøttet og fikk matbransjen til å love at dette må de gjøre noe med. Kleppe tror dette kan bety en holdningsendring og at det vil føre til at folk skjønner at norsk kvalitetskjøtt går til matsvinn.