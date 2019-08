– Håper de får lokalisert feilen

Geiranger har siden klokka 18 mandag vært uten telefon og internettdekning. Ordfører i Stranda, Jan Ove Tryggestad, sier at kommuneledelsen foreløpig ikke vet hvor lang tid det vil ta å rette feilen, men Telenor har opplyst at de vil sende folk. Tryggestad vet ikke hvor mange som er berørt av utfallet men sier at det kan være 10-15.000 personer på en vanlig dag i cruisesesongen i Geiranger og han håper derfor at Telenor klarer å lokaliserer feilen i løpet av kvelden eller natta. Kommunen bruker nå satelitt-telefon for å kommunisere internt.