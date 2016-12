– Håper å få alle ut av Øst-Aleppo så raskt som mulig

Våpenhvilen i området så ut til å holde, og Tyrkia opplyste tidlig på ettermiddagen at 4.500 personer var hentet ut siden midnatt.

– Evakueringen går på skinner igjen, sier Elizabeth Hoff, som leder arbeidet til Verdens helseorganisasjon (WHO) i Syria.

Hun har inntrykk av at alle partene i striden om Aleppo nå er innstilt på å få evakueringen gjennomført.

– Målsettingen er å få alle ut av Øst-Aleppo så snart som mulig, sier Hoff til NTB på telefon fra den syriske hovedstaden Damaskus.

Operasjonen kan ta tid, siden det er en del opprørere igjen blant de siste som skal fraktes ut. Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) tror likevel at evakueringen fra Øst-Aleppo kan fullføres i løpet av mandagen.

Opprørere angrep busser

Evakueringen av sivile og opprørere er gjort mulig av en våpenhvile som Tyrkia og Russland har forhandlet fram.

Avtalen innebærer at også sjiamuslimske innbyggere i to landsbyer som er omringet av opprørere i Idlib-provinsen, skal hentes ut. Dette har vært et krav fra Syrias regjering.

I tillegg skal 1.500 mennesker få lov til å forlate to beleirede opprørskontrollerte landsbyer nær grensa mot Libanon.

Søndag ble evakueringen utsatt da opprørere angrep og tente på flere busser som skulle brukes til å hente folk ut fra landsbyene i Idlib-provinsen. Én av sjåførene ble drept, ifølge SOHR.

Operasjonen kom likevel raskt i gang igjen.

– Fem busser har fraktet evakuerte ut av beleirede deler av Øst-Aleppo, fortalte Ahmad al-Dbis, som leder en gruppe leger og frivillige som koordinerer operasjonen.

FN-observatører

Bussene ble stanset da evakueringen ble utsatt, og passasjerene måtte vente i timevis inne i kjøretøyene før de fikk dra videre. Dette skjedde mens temperaturen i området lå under null.

Mens transporten ut fra Øst-Aleppo kom i gang igjen, diskuterte FNs sikkerhetsråd om evakueringen skulle overvåkes av FN-observatører.

Russland, som støtter Syrias regjering militært, var først motstander av forslaget. Likevel lot russerne seg overtale til å støtte utplasseringen av observatørene.

Dette er første gang Sikkerhetsrådet har klart å samle seg om et Syria-vedtak på flere måneder, ifølge AFP.

USA og Frankrike frykter at de evakuerte vil bli utsatt for overgrep av styrkene til Syrias president Bashar al-Assad hvis ikke observatørene kommer på plass.

– Kommer tilbake til ruiner

Elizabeth Hoff mener det er svært viktig at evakuerte innkvarteres under skikkelige forhold i ly for den syriske vinterkulda.

Etter hvert blir det en utfordring å hjelpe dem i gang med livene sine igjen. En del vil raskt tilbake til Øst-Aleppo så snart opprørerne der er borte.

– Mange kommer tilbake til ruiner. Det er hjerteskjærende å se, sier den norske WHO-toppen.

Hun har inntrykk av at de syriske flyktningene og internt fordrevne er arbeidsomme og innstilt på å bygge opp igjen det som er ødelagt i krigen. Også mange av de syriske flyktningene i utlandet ønsker å reise hjem, ifølge Hoff.

Flere ulike opprørsgrupper har kontrollert Øst-Aleppo de siste årene. Én av dem har vært Jabhat Fateh al-Sham, som tidligere het Nusrafronten og var offisielt tilknyttet al-Qaida fram til i sommer.

Assads gjenerobring av de opprørskontrollerte områdene i Aleppo er en av presidentens viktigste seire i den fem år lange krigen i Syria.