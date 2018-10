– Handla med forsett

Aktor Jogeir Nogva har starta prosedyren i saka mot mannen som er tiltalt for å ha drept Robin André Svendsen i februar.

– Det er ikkje tvil om at tiltalte stakk Svendsen med kniv slik at han døde. Det er riktig gjerningsmann og det er samanheng mellom stikket og døsfallet.

Nogva prosederer på at tiltalte handla med forsett, altså at tiltalte hadde medvit om at handlinga førte til døden. Han viste til rettspraksis der også ei vag og sløra forestilling om dødsfølgje har vore nok til å bli dømd.