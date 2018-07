– Han kjem seg verken opp eller ned

Mannen i 30-åra som har gått seg fast i ei fjellside ovanfor Djupvatnet i Stranda er uskadd og varsla sjølv politiet like etter klokka 15.00. – Det er så bratt at han kjem seg verken opp eller ned. Han er ved godt mot og ventar på å bli henta ut, fortel operasjonsleiar i Møre og Romsdal politidistrikt, Thomas Holte. Det tok litt tid å lokalisere mannen, men no er Røde Kors på veg.