– Han har en latter og et humør som smitter over på oss alle

– Det betyr veldig mye å få besøk av ham. Han har et humør og en latter som smitter over på oss alle, sier Senterpartiets andrekandidat i Møre og Romsdal, Geir Inge Lien.

Senterpartilederen startet i Finnmark og har reist sørover sammen med medbrakt musiker og kokk der målet er å besøke alle fylkene.

Tirsdag formiddag var han i Kristiansund før han dro videre til Molde og deretter til Moa i Ålesund.

Optimisme

Her ble han møtt av optimistiske tillitsvalgte og lokalpolitikere i eget parti. I Møre og Romsdal viser nemlig meningsmålingene at Senterpartiet kan komme til å doble oppslutningen ved stortingsvalget 11. september.

For et parti som siden 2001 har måtte kjempe for å holde stortingsmandatet i Møre og Romsdal kan det bety to mandater etter valget, og det mandatet kan Senterpartiet fort komme til å ta fra Høyre eller Fremskrittspartiet.

Og det har ikke senterpartilederen noe i mot. I sunnmørsbyen som ofte har fremstått som en blå bastion, spilte Trygve Slagsvold Vedum på kjente strenger.

Trygve Slagsvold Vedum serverte kaffe på Moa i Ålesund mandag ettermiddag. Foto: Trond Vestre / NRK

– Jeg mener jo at dette er bra for landet fordi politikken deres har ført til en veldig sentralisering. Også når det gjelder eierskap er vi rett og slett uenige med de to regjeringspartiene. Vi mener det er viktig å sikre nasjonalt eierskap til naturressursene mens de mener at det er det samme om det er en kineser eller en nordmann som eier naturressursene i Norge, sier Trygve Slagsvold Vedum.

– Dette blir råspennende

Seks uker før stortingsvalget kan det ligge an til en knivskarp kamp om velgere og mandater i Møre og Romsdal der små marginer kan bli avgjørende.

– Dette blir råspennende. Nå tror vi virkelig på to mandat, og skulle vi også klare utjamningsmandatet på en god dag så kan det bli tre. Men jeg har vært med så lenge i politikken at jeg vet at ingenting er avgjort før alle velgerne har puttet stemmen sin i urnen, sier stortingsrepresentant Jenny Klinge.

Kampen er i gang

Senterpartiets tillitsvalgte er optimitiske. Andrekandidaten i Møre og Romsdal Geir Inge Lien i midten. Foto: Trond Vestre / NRK

Trygve Slagsvold Vedum er ikke den eneste som er på tur. Kampen om velgerne er i full gang. Flere sentrale politikere er på reisefot. Frp sin toppkandidat Sylvi Listhaug har gjennomført en turne gjennom Møre og Romsdal. Ap-leder Jonas Gahr Støre startet sin valgkamp i Bergen med en ambisjon om å vinne Vestlandet.

Men i politikken kan fallhøyden være stor. Mange har lurt på om Senterpartiet vil holde helt til mål eller om velgerne vil hoppe av i innspurten.

– Jeg tror det er viktig at alle gjør litt i hele partiet, og at vi får frem betydningen av nærhet og at vi skal se hele Norge. Så få folk bestemme om de er enige i våre verdier eller ikke, sier TrygvevSlagsvold Vedum.