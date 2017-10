– Greit å halde saka hemmeleg

Ordførar i Ulstein, Knut Erik Engh, forsvarar at administrasjonen i kommunen vil halde innstillinga om eventuell anke av mobbesaka hemmeleg. Både i tingretten og i lagmannsretten tapte kommunen saka der Glen Børge Løset Flø hevda at kommunen gjorde for lite for å stoppe mobbinga av han på barne- og ungdomsskulen. – No skal formannskapet få ta stilling til ei eventuell anke på fritt grunnlag. Det er best for alle med mest mogleg ro om saka. Men vedtaket blir offentleg, seier Engh til NRK. Både VikebladetVestposten, Sunnmørsposten og NRK Møre og Romsdal har klaga hemmeleghaldet inn for Fylkesmannen.