– Godtek ikkje eit dårlegare tilbod

– Arbeidarpartiet vil ikkje godta at sjukehuset på Hjelset blir bygd mindre enn det som var føresett då vedtaket om eit felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal blei gjort. Det seier partiet sin helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol. Partileiar, Jonas Gahr Støre, sitt utsegn om at bygginga av nytt fellessjukehus for Nordmøre og Romsdal står ved lag, har sett sinna i kok. I Kristiansund trur ein ikkje lenger at sjukehuset kan byggast etter føresetnadane, men det må det, seier Kjerkol.