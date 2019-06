– Godt voksent publikum

25 år etter at Dire Straits ble oppløst spiller Mark Knopfler fredag kveld i Ålesund. 69-åringen selv kaller det sin siste verdensturne, og en time før konserten har det allerede begynt å fylle seg opp i Sparebanken Møre Arena. – Her er mye menn med lite hår og stor platesamling, sier Terje Erstad i Momentium. Han har inntrykk av at det i kveld kommer et musikkinteressert publikum og tror de vil få med seg en bra konsertopplevelse.