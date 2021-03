– Godt initiativ fra IOC

Karsten Warholm ser positivt på IOCs initiativ om å kjøpe vaksine fra Kina og gi til utøverne som skal til sommerens OL i Tokyo. – Jeg syns det er veldig gode nyheter at de har planlagt å vaksinere og ikke minst at de har skaffet vaksine. Jeg tror at det er den beste måten å få gjennomført et OL, sier Warholm til Eurosport.