– Godstrafikken må igang raskt

Det haster med å få igang godstrafikk på Raumabanen, sier Sverre Myrli som representerer Arbeiderpartiet i Stortingets transportkomite. Godstrafikken ble innstilt i desember i fjor etter at CargoNet kastet kortene. Skal en lykkes med å få godstrafikken på skinner igjen må det skje fort, mener Myrli. En ekstrabevilgning på 60 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett skaper håp om å få igang godstrafikken på Raumabanen. Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Jim Klungnes, mener useriøse lavprisselskap som frakter gods på landevegen for en billig penge er en viktig grunn til at jernbanen taper kampen om godstrafikken med lastebilen.