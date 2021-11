– Gode muligheter for enighet

Fylkeslederen i SV i Møre og Romsdal, Bjørn Jakobsen, mener det er gode muligheter for enighet mellom de to regjeringspartiene og SV i forhandlingene om statsbudsjettet. Mandag la SV frem sitt alternative budsjettforslag som blant annet betyr økte skatter med over 20 milliarder kroner.

– Dette er et ærlig budsjettforslag sier Jakobsen, og han tror partiene blir enige. Budsjettforhandlingene med Arbeiderpartiet og Senterpartiet på Stortinget startet klokken 14 i dag.