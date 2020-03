– Gode erfaringar med heimeskule

– Erfaringane frå den første veka med heimeundervisning av elevar, er gode. Det meiner i alle fall kommunalsjefane i dei tre største byane her i fylket. Christine Reitan, kommunalsjef i Kristiansund, seier at alle har takla utfordringa bra, sjølv om pålegget om å stenge skular kom brått på. – Det er ein fantastisk gjeng. Både rektorar og lærarar heiv seg rundt og fekk etablert dette på rekordtid. Tilbakemeldingane er at dette går veldig bra, og også elevane seier at dette fungerer bra, seier Reitan.