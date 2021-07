– God utvikling

NAV ser en god utvikling i arbeidsmarkedet i fylket. Det er denne måneden registrert 3512 helt arbeidsledige, og 1929 delvis ledige i Møre og Romsdal. Dette er en liten økning i antall helt ledige fra juni til juli måned på 229, og en nedgang i antall delvis ledige på 686. NAV-direktør i Møre og Romsdal, Stein Veland, sier at det er vanlig at antall helt ledige øker og antall delvis ledige går ned i juli, og han sier at dersom man tar hensyn til dette har fylket en bedring på rundt 150 helt og delvis ledige til sammen. Utviklingen samsvarer ifølge Veland godt med resten av landet.