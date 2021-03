– Gledelig med rekordtall

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) synes det er svært gledelig at rekordmange ungdommer søker seg til sjømatfagene. Årets søkertall til videregående opplæring viser at interessen for å utdanne seg innen fiskeri- og sjømat øker. Fiske og fangst, som er et andreårs kurs i den videregående opplæringen har en økning på over 12 prosent fra 2020 til 2021.