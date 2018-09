– Glade og letta

Dei evakuerte får no flytte heim igjen etter at farenivået ved Mannen er sett ned til gult nivå. – Dei var veldig glade og letta då dei fekk beskjeden i dag tidleg, seier Rauma-ordførar Lars Olav Hustad. Det er 11 personar som bur ved det rasutsette fjellpartiet. Hustad gler seg også over at Raumabanen no er opna igjen. Det betyr mellom anna at godstrafikken går som normalt.