– Glad gjeng på allmøte

Kjetil Bolestad, som er tilbake som administrerande direktør, sier at det var en glad gjeng som var på allmøte på Green Yard Kleven i dag. Selv var han også glad for å få være tilbake. – Jeg har veldig lyst til å være med og bidra og ta verftet videre, sier han. Det er uvisst hvor mange ansatte verfet kommer til å ha de neste månedene, men Bollestad tror de fleste i første omgang er glade for at verftet er reddet.