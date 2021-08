– Glad for å vere tilbake

Martin Linnes er glad for å vere tilbake i Molde. Etter fem sesongar i Galatasaray har han no returnert til gamleklubben der han spelte frå 2012–2016. Backen blei i dag presentert som ny Molde-spelar. Linnes får draktnummer 21. – Molde er eit kjempealternativ. Eg hadde fire fantastiske fine år her og vi trivast godt. Eg har følgt med Molde i alle åra medan eg har vore ute og eg ser fram til å vere med på å bidra til ei fin avslutning på sesongen og for å bygge vidare på laget, svarte Linnes på eit spørsmål frå Romsdals Budstikke under pressekonferansen i dag.