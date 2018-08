– Gir lite uttelling å gå inn nå

Ordføreren i Giske, Harry Valderhaug (KrF), er forundret over at det ikke gir betre økonomisk uttelling dersom kommunen går inn i nye Ålesund før 2020. I følge tall som Valderhaug har fått fra fylkesmannen vil det utløse et engangstilskudd på 10 millioner kroner dersom Giske går inn før 2020, men om de går inn etter vil tilskuddet være på 50 millioner kroner. Dette er tall som Valderhaug tror kommunestyret kjem til å legge vekt på når saken kommer opp til behandling i september.