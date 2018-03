– Gassfunn viktig for kommunen

Operatøren Wintershall Norge har funne gass i leitebrønnen Balderbrå i Norskehavet. Leiteoperasjonen vart leia frå Kristiansund og funnet ligg 115 kilometer sørvest for Aasta Hansteen-feltet. Rådgjevar Helge Hegerberg i Kristiansund kommune seier funnet er viktig for kommunen. – Det kan føre til arbeidsplassar på land og det fører at gassen kjem til Nyhamna før den dreg vidare til Europa, seier Hegerberg.