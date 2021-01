– Går ut over ryktet til prosjektet

En ny anbudsrunde for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal går utover ryktet til prosjektet, mener sjefsredaktør i fagbladet Byggeindustrien, Arve Brekkhus. Det er nå tredje gang at sykehusbyggingen på Hjelset skal ut på anbudsrunde. Brekkhus følger byggnæringa tett over hele landet, og sier situasjonen en har havnet i er uheldig, både for helsefortaket og entreprenøren Skanska.