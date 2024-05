– Fysioterapidom er feil

Advokaten til Private Fysioterapeuters Forbund, Øyvind Kraft, meiner domen i fysioterapi-striden i Ålesund og Haram er feil.

– Retten har ikkje drøfta solidaransvaret. Dette er den grovaste feilen, skriv han i ei utgreiing til forbundet.

Fysioterapiforbundet meiner at Ålesund kommune, på same måte som Haram, skal utbetale driftstilskot til det er endeleg avgjort kva kommune som skal ha ansvar for driftsheimlane i Apeks Fysioterapi.

Apeks har sterk tilknyting til Haram, som i ein periode var ein del av Ålesund kommune. No er Haram gått ut av Ålesund. Samstundes har Apeks flytta til Digernes i Ålesund. Dette er utgangspunktet for striden om kven som skal betale driftstilskot til selskapet.

– Når ansvaret er avgjort skal kommunane gjere opp seg i mellom ved avtale eller skjønn, seier generalsekretær i forbundet Henning Jensen. Ifølgje Jensen har ingen av kommunane teke initiativ til dette og seier at dei to kommunane er solidarisk ansvarlege inntil det ligg føre ei avklaring.

Private Fysioterapeuters Forbund har ikkje avgjort korleis dei vil føre saka vidare.