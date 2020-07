– Fryktar dette vil svi økonomisk

Samferdselspolitikarane i fylket krev at førehandsinnbetalinga på AUTO-pass for å få rabatt på ferjene ikkje blir høgare enn 1500 kroner. Regjeringa reduserte denne innbetalinga med to-tredelar under koronakrisa, men dette blei reversert frå 1.juli. – Dette er uakseptabelt, meiner Ingunn Golmen frå Senterpartiet. Ho peikar på at dette vil svi økonomisk for mange bilistar. Frank Sve frå Frp foreslo å vrake AUTO-pass ordninga for fylkesvegferjene i Møre og Romsdal, men dette fekk ikkje fleirtal.