– Frp må ha eit tydeleg gjennomslag

Frp har ikkje noko å gjere i regjering dersom partiet ikkje får gjennomslag for politikken sin på viktige område, seier fylkesleiar i Møre og Romsdal Frp, Frank Sve. Eit grasrotopprør i partiet har ført til at regjeringspartia skal forhandle om bompengepolitikken. Frp sin stortingsrepresentant Erlend Wikborg seier i dag at det er 50 prosent sjanse for at partiet går ut av regjering. Dette er eit svært avgjerande saksfelt der Frp må ha eit tydeleg gjennomslag, seier Frank Sve.