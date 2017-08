– Frp er ingen trussel for KrF i kampen om kristne velgere

Tidligere i sommer gikk KrF-leder Knut Arild Hareide og Frp-statsråden Sylvi Listhaug nærmest i strupen på hverandre under en debatt om verdier i NRK.

Etter debatten beskyldte Listhaug Hareide for å sleike imamene opp etter ryggen. Både ordskiftet i radioen og påstandene om imamsleiking fikk stor oppmerksomhet, og ble tolket som en kamp om kristne velgere.

Verdier

Sylvi Listhaug under valgkampåpningen i Ålesund. Foto: Trond Vestre / NRK

Spørsmålet om norske verdier er blitt et tema i valgkampen. Det er et tema som utfordrer KrF med partiets budskap om kristne verdier. Men valgforsker Anders Todal Jenssen som er professor i statsvitenskap ved NTNU, mener Frp i liten grad utgjør en trussel mot KrF.

– Jeg tror den trusselen er forholdsvis beskjeden. Det er få velgere som ligger mellom KrF og Frp. Denne striden har pågått i mange år nå, og det er lenge siden at den flyttet betydelige velgergrupper, sier Anders Todal Jenssen.

Vinnersak

Valgforskeren tror de mest konservative kristne velgerne som tenker på Frp som et alternativ, allerede har gått til Frp, og at KrF neppe vil tape ytterligere velgere av betydning. til Frp.

– Frp er først og fremst opptatt av innvandringspolitikken, ikke norske verdier. Fra gammelt av er det en vinnersak for Frp, og da har det vært andre partier enn KrF som har fått svi, først og fremst Høyre, men i noe grad også Arbeiderpartiet.

Et viktig fylke for begge

Sist fredag åpnet KrF sin valgkamp i Møre og Romsdal med partileder Knut Arild Hareide tilstede. Dagen etter hadde Frp sin valgkampåpning der partileder Siv Jensen deltok. Det at partilederne prioriterer valgkampåpningen viser at Møre og Romsdal er et fylke som er viktig for de to partiene.

Historisk har KrF stått sterkt på Sunnmøre og i deler av Romsdal. Moldenseren Kjell Magne Bondevik var statsminister i to perioder, 1997-2000 og 20001-2005.

Frp var det største partiet i Møre og Romsdal ved stortingsvalget i 2005 med en oppslutning på 26,3 prosent. I 2009 ble det beste stortingsvalget noensinne da partiet fikk 27,4 prosent.

Ulik retning

KrF sin toppkandidat i Møre og Romsdal, Steinar Reiten, og partileder Knut Arild Hareide under valgkampåpningen i Ålesund. Foto: Trond Vestre / NRK

I Møre og Romsdal er det Steinar Reiten som fronter KrF sin kamp for å holde stortingsmandatet. En av de politiske rivalene er Sylvi Listhaug som er toppkandidaten til Frp i Møre og Romsdal. På spørsmålet om hvorfor de kristne verdiene er viktige, peker svarene i helt ulik retning.

– Vi er veldig tydelig på at vi ønsker å stå opp for våre verdier. Vi må sette ord på de utfordringene som innvandringen gir oss med press på verdier og velferdsmodell. Jeg tror mange har sett at dette er viktige spørsmål, sier Sylvi Listhaug.

– Når jeg leser partiprogrammet til Frp så leser jeg om sprit i dagligvarebutikker, liberalisering av biotekologi, at det igjen skal bli lovlig med prostitusjon. Det har lite til felles med det verdigrunnlaget som KrF har, sier Steinar Reiten.

Mangler en sak

Men selv om KrF kanskje ikke lekker så mange velgere til FrP, sliter partiet med lav oppslutning.

– KrF sitt problem er å finne saker som knytter an til partiets verdigrunnlag, Jeg tror de må lete høyt og lavt etter en ny vinnersak som gjør partiet unikt. KrF har kanskje i for stor grad blitt et påheng til den sittende regjeringen, sier Anders Todal Jenssen.

– Så KrF mangler en sak som det kontantstøtten var i 1997?

– Ja.