– Framleis tillit til klinikksjefen

Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal, Nils Kvernmo seier at han framleis har tillit til klinikksjef Henrik Erdal.

– Dei tillitsvalde i Kristiansund varsla om mistillit til klinikksjefen. Eg ønskte å møte dei tillitsvalde og ha ein dialog om dette, seier Kvernmo til NRK.

Kvernmo seier at han opplevde møtet og dialogen som god.

– Det var eit godt møte, sjølv om temaet sjølvsagt var vanskeleg. Dei tillitsvalde fekk utdjupa sitt syn, og eg fekk sjå ein presentasjon som handla om faktagrunnlaget i fødesaka, om vektinga av argumenta i saka og om prosessen. Eg fekk også stilt nokre spørsmål rundt dette, seier Kvernmo.

Nils Kvernmo skal legge fram ei sak om spørsmålet til styremøtet i juni.

– Situasjonen er slik at når vi kjem til det konkrete innhaldet her er det best at alle får sjå dette i skriftleg form. Og styresaka blir lagt fram ei veke før styremøtet 12. juni, seier Kvernmo.