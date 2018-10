– Framleis store rørsler

Rørslene i det rasutsette fjellpartiet Veslemannen er ikkje like store som i går, men framleis store. Det seier geolog Einar Anda under pressekonferansen i Rauma. – Det har gått hyppige steinsprang i går kveld og i natt. Sivilforsvaret har rekna seg fram til tre i timen i snitt, seier Anda. Han opplyser elles at det er fem plussgradar ved Veslemannen. Det er meldt plussgradar og regn i helga, noko som betyr mykje snøsmelting. Det er framleis raudt farenivå ved det rasutsette fjellpartiet.