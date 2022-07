– Framleis ledige studieplassar

– Det er framleis moglegheiter for dei som endå ikkje har fått seg studieplass. Det seier Steinar Kristoffersen, rektor ved Høgskolen i Molde.

Trass i lange ventelister på enkelte studium, så er det framleis ledige studieplassar ved fleire av høgskulane og universitet her i fylket. – Det er ikkje for seint. Det er framleis ledige plassar på mange spennande studium. Vi kjem til å jobbe fram mot studiestart for å fylle opp plassane, seier Kristoffersen.