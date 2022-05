– Forventer at Eldreombudet opprettholdes

Regjeringen varsler i forslaget til revidert nasjonalbudsjett at de vil avvikle Eldreombudet fra neste sommer av. Det kom overraskende på Bente Lund Jacobsen som siden ombudet ble opprettet i 2020 har hatt stillingen. Hun sier at de ikke har fått signal om dette på forhånd. Hun forventer at Eldreombudet opprettholdes. – Arbeidet med å fremme eldres interesser må trappes opp, ikke ned. Eldreombudet trengs som vaktbikkje, sier Jacobsen.